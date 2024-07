LPI-SHL: Moped entwendet

Meiningen (ots) - Mittwoch (17.07.2024), gegen 0:45 Uhr, brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Bungalow in einer Gartenanlage in der Landsberger Straße in Meiningen. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Kameraden löschten die Flammen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die umliegenden Bungalows wurden evakuiert und die Bewohner zunächst in Sicherheit gebracht. Verletzte gab es zum Glück nicht. Es entstand ...

