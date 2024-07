LPI-SHL: Papier auf Balkon verbrannt

Meiningen (ots) - Durch einen Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Dienstagnachmittag am Bahnhof in Meiningen bei einem 15-Jährigen ein zuletzt in Kaltennordheim gestohlenes Mountainbike der Marke "Cube" sicherstellen. Es wird den rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

