Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weiteres Motorrad und Roller angegriffen

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 18:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter im Steinweg in Suhl an einem Roller und einem Motorrad zu schaffen. Vom Roller entwendeten die Unbekannten beide Rückspiegel im Wert von 50 Euro und manipulierten am Gehäuse der Fliehkraftkupplung. Von einem in der Nähe abgestellten Motorrad fehlen die Bremsanlage und eine Motorradtasche im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sowie auch zu dem Angriff auf ein Motorrad in der Nacht zuvor (s. Pressemitteilung vom 17.07.2024) wird geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183715/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell