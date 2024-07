POL-Nordsaarland: Briefkuvert mit verdächtigem Inhalt an Stadtverwaltung Wadern

Weiskirchen (ots) - Am Morgen des 04.07.24 kam es um ca. 07:20 Uhr zu einem Brand im Parkhotel Weiskirchen. Durch das Brandgeschehen, welches in einem Lagerraum im 3.Obergeschoss ausgebrochen war, wurden keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 08:50 Uhr an. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am 05.07.24 fortgesetzt. Derzeit wird vermutet, dass ein technischer Defekt ursächlich war. Die ...

mehr