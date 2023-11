Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Altreifen entsorgt

In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter bei Böhmenkirch eine größere Menge Reifen entsorgt.

Ulm (ots)

Am Dienstag fiel einer Polizeistreife rund 30 Auto- und Motorradreifen auf einem Parkplatz auf. Der befindet sich an der Kreisstraße 1400 zwischen Treffelhausen und Schnittlingen. Wer die Reifen dort entsorgte, ist nicht bekannt. Der Polizeiposten Böhmenkirch (Tel. 07332/922020) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

