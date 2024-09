POL-PDNR: Schulbuskontrollen

Weyerbusch (ots) - Am Montag, 23.09.2024, gegen 19.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen nach einem Zeugenhinweis einen Pkw in Weyerbusch einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug war zuvor auf der Bundesstraße 8 im Bereich Kircheib in unsicherer Fahrweise geführt worden. Im Rahmen der Kontrolle war festzustellen, dass die 35-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest verlief positiv. Es erfolgte die ...

