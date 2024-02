Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Das Hauptzollamt Duisburg informiert: Schließungen und Einschränkungen am Rosenmontag

Bild-Infos

Download

Duisburg, Oberhausen, Essen, Mülheim an der Ruhr, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Am Rosenmontag, 12.02.2024, bleibt das Hauptzollamt Duisburg mit allen Arbeitsbereichen geschlossen. Aufgrund der Schließung ist an diesem Tag die Bearbeitung von Kfz-Steuerangelegenheiten nicht möglich.

Ebenso sind an diesem Tag das Zollamt Essen, Laubenhof 8, 45356 Essen (Zollabfertigung, Abholung von Postsendungen, Kfz-Kontaktstelle) und das Zollamt Emmerich, Albert-Einstein-Str. 1a, 46446 Emmerich am Rhein (Zollabfertigung, Abholung von Postsendungen, Kfz-Kontaktstelle) geschlossen. Postabholungen sind an diesem Tag nicht möglich.

In Notfällen stehen für die zollrechtliche Warenabfertigung das Zollamt Straelen-Autobahn, Niederdorfer Straße 86, 47638 Straelen und das Zollamt Ruhrort, Ruhrorter Straße 158, 47119 Duisburg in den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

Ab dem 13.02.2024 sind das Hauptzollamt Duisburg und die Zollämter Emmerich und Essen wieder uneingeschränkt geöffnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell