POL-GT: Zigarettenautomat an der Engerstraße gestohlen - weitere Snackautomaten in der Umgebung aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Sonntag (24.11., 02.30 Uhr - 20.40 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Engerstraße.

Der Automat wurde am Sonntagmorgen in Halle (Westf.) an der Straße Berghagen/ Nordstraße aufgefunden. Er wurde aufgebrochen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Am Wochenende (22.11. - 24.11.) wurden darüber hinaus mehrere Snackautomaten aufgebrochen. Die Automaten standen in Versmold an der Taubenstraße, in Halle (Westf.) an der Versmolder Straße und in Borgholzhausen an der Versmolder Straße und der Bielefelder Straße.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Taten aufgenommen. Tatzusammenhänge sind wahrscheinlich.

Hinweise dazu nimmt die Polizei ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer entgegen.

