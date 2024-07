Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Verletzung der Unterhaltspflicht - 6 Monate Haft

Hamburg (ots)

Am Montag gegen 14:00 Uhr kam ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Dubai am Flughafen Hamburg an. Er wurde von der Bundespolizei bei der Einreise kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Ravensburg seit August 2023 wegen Verletzung der Unterhaltspflicht gesucht wird. Laut Haftbefehl war eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten zu verbüßen. Der Mann wurde in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell