BPOL-HH: (FOTO) Bundespolizei am Hamburg Airport: Pech für Geschwisterpaar - Schlagringe in Form eines Katzenkopfes führen zu Strafanzeigen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

Bundespolizei am Hamburg Airport: Pech für Geschwisterpaar - Schlagringe in Form eines Katzenkopfes führen zu Strafanzeigen

Hamburg

Am Dienstag gegen 13:00 Uhr machten sich zwei mexikanische Staatsangehörige auf den Weg von Hamburg nach London. Die beiden Damen (Geschwister, 18 und 20 Jahre alt) legten ihr Handgepäck bei der Luftsicherheitskontrolle in die Kontrollwannen. In den Rucksäcken wurde durch die Luftsicherheitsassistenten jedoch etwas Verdächtiges festgestellt. Die Bundespolizei wurde hinzugezogen und überprüfte die Gepäckstücke genauer. Durch die Beamten wurde in jedem der beiden Rucksäcke jeweils ein Schlagring in Form eines Katzenkopfes aufgefunden. Hierbei handelt es sich jeweils um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Schlagringe wurden sichergestellt. Die Frauen erhielten jeweils eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zum Tatvorwurf wollten sie sich nicht äußern. Im Anschluss konnten sie weiterreisen.

