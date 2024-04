Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufbrüche von Zigarettenautomaten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, dem 05.04.2024, wurden insgesamt 3 Aufbrüche bzw. versuchte Aufbrüche von Zigarettenautomaten polizeilich bekannt. Die Automaten befanden sich im Bereich Rudisleben und Am Fürstenberg. Da es in letzter Zeit vermehrt zu Aufbrüchen im Stadtgebiet Arnstadt kommt, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen zur Nachtzeit im Umfeld solcher Automaten.

(sk)

