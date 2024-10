Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Heusweiler - Polizei Völklingen sucht Unfallverursacher

Heusweiler (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich am Markt in Heusweiler eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Ein 75-jähriger Mann aus Saarbrücken stellte zu dieser Zeit seinen Pkw am Markt in Heusweiler am Fahrbahnrand ab und begab sich zu Fuß in Richtung einer Bankfiliale, als er plötzlich einen lauten Knall vernahm. Bei einer Nachschau bemerkte er, dass sein Pkw entlang der Beifahrerseite erheblich beschädigt worden war. Den unfallverursachenden Pkw sichtete er nur noch aus größerer Entfernung. Wie Zeugen bestätigten, soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, eventuell der Marke Hyundai, gehandelt haben. Dieser war von dem Parkplatz hinter dem Marktplatz gekommen und flüchtete nach der Kollision in Richtung der Straße Am Bahnhof. Der Pkw des Unfallflüchtigen müsste entlang der Beifahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Eine Personenbeschreibung des Fahrzeugführers liegt nicht vor. Die Polizeiinspektion Völklingen nimmt Zeugenhinweise unter 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell