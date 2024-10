Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme nach räuberischem Diebstahl in Völklingen

Völklingen (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann aus Völklingen wurden am frühen Samstagmorgen Opfer eines räuberischen Diebstahls in der Völklinger Innenstadt. Er war gegen 06:00 Uhr zu Fuß von zu Hause unterwegs zum Völklinger Bahnhof. Nachdem er auf dem Weg in einer Bankfiliale Bargeld abgehoben hatte, wurde er von einem Mann verfolgt und bedrängt. Der Mann bettelte den Geschädigten aggressiv um Geld an. Es gelang dem Täter anschließend in der Poststraße, dem Geschädigten den Geldbeutel zu entreißen und in Richtung Rathausstraße zu flüchten. In Höhe der Unterführung am Globus Warenhaus konnte der Geschädigte den Täter kurze Zeit später stellen. Bei dem Versuch, wieder in den Besitz seines Geldbeutels zu gelangen, wurde der Geschädigte von dem Täter mit mehreren Faustschlägen und Tritten niedergeschlagen. Der Täter entnahm daraufhin das Bargeld aus dem Geldbeutel des Geschädigten und flüchtete in Richtung Bahnhof. In Höhe des Bahnhofs konnte der Täter wenige Minuten später von Fahndungskräften der Polizeiinspektion Völklingen gestellt und festgenommen werden. Die Beute wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Der 19-jährige Täter war alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde auf Anordnung des Ermittlungsrichters eine Blutprobe zur Einschätzung der Schuldfähigkeit entnommen. Die vorläufige Festnahme des 19-jährigen, der zwischenzeitlich dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Völklingen zugeführt worden war, musste bereits am Samstagnachmittag aufgehoben werden, da dieser im Laufe der ersten Ermittlungen einen festen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen nachweisen konnte und somit keine Gründe mehr zur Anordnung der Untersuchungshaft vorlagen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Geschädigte wurde durch die Tat derart verletzt, dass er sich in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

