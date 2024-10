Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall in Völklingen mit schwer verletztem Motorradfahrer

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen Karolingerstraße und Hohenzollernstraße in Völklingen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer befuhr die rechte der zwei Fahrspuren des Kreisverkehrs, als er von dem Fahrer eines Pkw übersehen wurde, der von der Karolingerstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Der Motorradfahrer stürzte anschließend bei dem Versuch, dem Pkw auszuweichen. Er wurde ersten Erkenntnissen zu Folge schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

