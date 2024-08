Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 60-jähriger Autofahrer aus Nörten-Hardenberg wollte am montag, 12.08.2024, gegen 16.20 Uhr vom B3 Zubringer Reinserturmweg nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Northeim abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 58 Jahre alten Frau aus Garbsen, die in Richtung Alfeld fuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Laut ersten Angaben wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell