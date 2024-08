Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Straßenverkehr gefährdet durch Überholmanöver

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine 24 Jahre alte Pkw Fahrerin aus Alfeld erstattete Anzeige beim PK Einbeck wegen Straßenverkehrsgefährdung. Am Montag, 12.08.2024, befuhr sie gegen 20.25 Uhr die B 3 / Talbrücke Salzderhelden in Richtung Einbeck. Hierbei ist die ihren Angaben zufolge von einem Opel Insignia, Farbe grau überholt worden, obwohl Fahrzeuge entgegengekommen sind. Die junge Frau musste ihr Auto stark abbremsen und an den rechten Fahrbahnrand lenken, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nur mit Mühe konnte sie auch einen Zusammenstoß mit der Leitplanke vermeiden. Sie war dann in der Lage, dem anderen Fahrzeug zu folgen, beobachtete, dass noch andere Autos überholt wurden und konnte schließlich in der Hansestraße mit dem Fahrer sprechen. Das Polizeikommissariat Einbeck sucht Zeugen, die zu den Überholmanövern des Opel Fahrers Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell