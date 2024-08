POL-NOM: Blaulicht-Action-Day 2024 - Hinweise zur Veranstaltung

Uslar (ots) - Uslar, (go), Auschnippe, Montag, der 12.08.2024, 16:30 Uhr. Ein 24- jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die Auschnippe in Richtung Wolfhagen. Auf Höhe der Einmündung in die Lavesstraße übersah er einen, verkehrsbedingt haltenden, 22- jährigen PKW Fahrer aus Uslar und fuhr ihm auf. Der 22- jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr