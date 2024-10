Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen sucht beschädigten Pkw nach Verkehrsunfall

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, war ein 86-jähriger Pkw-Fahrer zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in Völklingen unterwegs, als er vermutlich in Höhe der Einmündung Hofstattstraße/Beethovenstraße mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidierte. Da der Verkehrsunfall erst einen Tag später der Polizei gemeldet wurde, der Fahrzeugführer keine Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen konnte und die Polizei im Nachgang keinen Pkw mit korrespondierendem Schadensbild feststellen konnte, sucht die Polizei Völklingen nun einen am Außenspiegel beschädigten Pkw, der im o.g. Zeitraum im Bereich Hofstattstraße/Beethovenstraße abgestellt war. Hinweise werden unter 06898-2020 erbeten.

