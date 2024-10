POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zweibrücken (ots) - Am Freitag, den 18.10.2024 in der Zeit von 06:30 Uhr bis 06:50 Uhr kam es im Regionalexpress RE1 auf der Strecke von Homburg nach Kaiserslautern zu einem Diebstahl. Der 38-jährige Fahrgast stellte dann am frühen Nachmittag fest, dass ihm seine Geldbörse vermutlich bei der Zugfahrt oder beim Aussteigen entwendet wurde. Die Geldbörse befand sich in einer schwarzen Tüte, die der Geschädigte bei ...

mehr