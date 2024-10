Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung in Regionalbahn- Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm - Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (1. Oktober) soll ein Mann in der RB 89 von Hamm nach Münster in Gegenwart einer Reisenden sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Den Angaben der 19-jährigen Geschädigten zu Folge saß der Mann ihr im Zug diagonal gegenüber und soll sie merkwürdig angesehen haben. Die Frau schaute zunächst weg und bemerkte wenig später, dass der Mann sein Glied entblößt hatte. Anschließend verdeckte er es wieder und begann zu masturbieren.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei leiteten im Hauptbahnhof Münster ein Ermittlungsverfahren gegen den 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein und sicherten die Videoaufnahmen aus dem Zug. Zum Tatvorwurf wollte der Mann sich nicht äußern.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell