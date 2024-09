POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Linz am Rhein (ots) - Am Donnerstagabend befuhr ein 61-jähriger Pkw Fahrer die Straße In der Au. Während der Fahrt platzte an dem Pkw der vordere rechte Reifen, so dass das Fahrzeug gegen zwei geparkte Pkw geschleudert wurde. An allen drei Pkw entstand nicht uerheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

