Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Gartenhäuschen

Pirmasens (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch den 16.10.2024, 21:40 Uhr auf Donnerstag den 17.10.2024, 03:00 Uhr aus zwei Gartenhäuschen in der Breslauer Straße in Pirmasens mehrere Küchengeräte und Gartenwerkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 1500 Euro. Näheres zu den Tätern ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PIPS

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell