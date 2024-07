Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe flüchten durch die Innenstadt - Polizeibeamte und Detektiv stellen die Männer

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte und der Ladendetektiv eines Geschäftes in der Innenstadt stellten am Dienstagnachmittag (30.07.2024) zwei Ladendiebe, die zu Fuß durch die Innenstadt geflüchtet waren. Der 44-jährige Mitarbeiter des Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße war gegen 15.50 Uhr auf die beiden 49- und 34-jährigen Männer aufmerksam geworden. Beide nahmen Parfümflakons aus einem Regal und gingen anschließend aus dem Geschäft heraus. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Als die beiden Diebe den kurz darauf eintreffenden Streifenwagen sahen, rannten sie weg. Den Beamten gelang es, den 34-Jährigen in der Potthofstraße zu stellen. Der Detektiv hielt den 49-Jährigen in der Holzmüllerstraße fest und übergab ihn an die Polizisten. Der Tatverdächtige hatte griffbereit einen Seitenschneider in seiner Tasche und verfügt nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten den 49-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell