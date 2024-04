Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin kam es am Montagvormittag in der Trippstadter Straße. Beide fuhren gegen 11:30 Uhr in Richtung Zollamtstraße. Als der Autofahrer mit seinem Wagen nach rechts in die Balbierstraße abbiegen wollte, übersah er die 79-jährige Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und wurde hierbei verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin im Anschluss in ein Krankenhaus. Der unbekannte Mann hielt nach dem Unfall nicht an, um sich um die Verletzte zu kümmern, sondern machte sich einfach aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug könnte es sich um einen älteren roten bis weinroten Mazda aus der Modellreihe 3 handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

