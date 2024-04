Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb erwischt und verscheucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht zu Mittwoch in der Lutzerstraße und drumherum eine verdächtige Person aufgefallen ist. Der Unbekannte machte sich gegen 4 Uhr an einem Mercedes Sprinter zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 39 stand.

Offenbar war das Fahrzeug unverschlossen, so dass der Dieb ungehindert eindringen und sich aus dem Innenraum Münzgeld sowie ein Mobiltelefon unter den Nagel reißen konnte. Ein Anwohner schaute kurz nach 4 Uhr aus seinem Fenster, wurde auf den Täter aufmerksam und sprach ihn auf die Entfernung hin an.

Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er vermutlich männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank ist und eine dunkle Jacke trug. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell