Polizei Hagen

POL-HA: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Unfall in Boele schwer

Hagen (ots)

Ein 55-jähriger Radfahrer verletzte sich am Dienstagabend (30.07.2024) bei einem Alleinunfall in Boele schwer. Der 55-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Pedelec in der Niedernhofstraße unterwegs. Im Bereich einer dortigen Baustelle verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte in einen Straßengraben. Bei dem Sturz zog der 55-Jährige sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete auf einem angrenzenden Feld, wurde aber nicht benötigt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell