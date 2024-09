Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährdung

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 31.08.2024 gegen 17:20 Uhr kam es auf dem Nordring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen Audi und einem weißen VW. Ursächlich sei nach Angaben der Beteiligten jedoch ein silberner Mercedes älteren Baujahres gewesen, welcher ihnen auf den baulich getrennten Richtungsfahrbahnen als "Geisterfahrer" entgegengekommen sei und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heßheim weiter gefahren sei. Um nicht frontal mit dem besagten entgegenkommenden Mercedes zu kollidieren, sei der Fahrer des Audis auf die rechte Fahrbahn gezogen, wo sich der VW befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

