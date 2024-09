Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl

Zeugenaufruf

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, dem 31.08.24 wurde hiesige Dienststelle über einen Diebstahl informiert. Zwei Frauen aus Dannstadt-Schauernheim boten ihre Waren auf dem Kunstmarkt in Frankenthal auf dem Rathausplatz an. Beim Abbau des Standes gegen 18 Uhr seien die beiden Frauen von zwei männlichen Personen angesprochen und über ihre Waren befragt worden. In dieser Zeit sei eine unter einem der Tische des Verkaufsstandes befindliche, große blaue Box, in welcher sich eine Tasche mit diversem Wechselgeld befand, entwendet worden. Wie besagte Box entwendet wurde, konnte nicht eruiert werden. Die beiden Frauen gehen davon aus, dass es sich bei der Ansprache der beiden männlichen Personen um ein Ablenkungsmanöver gehandelt habe. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800,- Euro. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben

- 50-60 Jahre alt, ca. 1,60-1,65m groß, kräftige Statur, südeuropäischer Phänotyp, dunkle Augen, dunkle kurze glatte Haare, drei Tage Bart, dunkle Hose - ca. 50-60 Jahre, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, südeuropäischer Phänotyp, dunkle kurze glatte Haare, Bart, Schmales Gesicht, dunkle Augen

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell