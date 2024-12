Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Verdacht der Bedrohung + Bagger angesteckt -Zeugensuche + Autoschlüssel und Auto entwendet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Zeugensuche nach Verdacht der Bedrohung

Ein zunächst unbekannter Mann ging am Mittwoch, 27. November, gegen 18.45 Uhr hinter zwei 12-Jährigen Mädchen aus Neustadt her. In Höhe des Bürgerparks bemerkten die Mädchen offenbar ein Messer in der Hand des Mannes, wodurch sie sich bedroht fühlten, nach Hause rannten und Verwandten davon erzählten. Die Familienangehörigen sahen noch einen Mann vom Haus wegrennen und informierten die Polizei. Zwei Tage später stand ein Mann in der Nähe der Schule in der Eduardstraße, bei dem es sich laut Zeugenaussagen um den gleichen Mann wie am Mittwoch handeln könnte.

Bisherige polizeiliche Ermittlungen führten zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 24-Jährigen, der in der Erstaufnahmeeinrichtung Hessen in Neustadt lebte, inzwischen aber in einer anderen Einrichtung untergebracht wurde. Entgegen kursierender Äußerungen in den sozialen Medien ist er der Polizei Hessen bislang nicht wegen Fällen im Zusammenhang mit Sexualdelikten bekannt. Weitere Angaben werden derzeit zu ihm nicht veröffentlicht.

Die Polizei in Stadtallendort ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung. Maßnahmen wie beispielsweise Zeugenvernehmungen stehen noch aus, um einen genauen Ablauf der Geschehnisse erlangen zu können. Hierzu sucht die Polizei weitere Zeugen: Wem ist am Mittwochabend ein Mann aufgefallen, der hinter zwei Mädchen herlief? Er trug einen Bart und war mit einer schwarzen Daunenjacke mit einem kleinen gelben Symbol auf dem Arm bekleidet, zudem trug er einen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und er hatte einen beigen Stoffbeutel dabei. Zwischenzeitlich soll er ein Messer in der Hand gehabt haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Bagger angesteckt - Zeugensuche

Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer, nachdem Unbekannte am Sonntag, 1. Dezember, gegen 18.35 Uhr einen Bagger in der Sudetenstraße anzündeten. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand ein geschätzt 500 Euro hoher Schaden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegengenommen.

Neustadt: Autoschlüssel und Auto entwendet

Bei einem Einbruch in ein Haus in der Neue Gartenstraße entwendete Diebe einen Autoschlüssel und anschließend das dazugehörige Auto. Der Diebstahl des weißen Nissan Qashqai im Wert von etwa 18.000 Euro ereignete sich zwischen Samstag, 30. November, 22 Uhr, und Sonntag, 10.05 Uhr. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Personen in diesem Zusammenhang gesehen? Wem ist der Nissan mit dem Kennzeichen MR-VI 1221 seit Samstagabend aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

