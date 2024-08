Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 44-Jähriger in Backstube festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin, konnte am Sonntagmorgen (11.8.) ein 44-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt werden. Nach ersten Erkenntnissen gelangte er gegen 04.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Backstube in der Alexanderstraße. Im Anschluss wollte er mitsamt seiner Beute, einer Flasche Wasser und Münzgeld, wieder durch dasselbe verschwinden. Hierbei wurde er von der Zeugin erwischt, welche die Polizei verständigte. Die Streife konnte den 44-Jährigen noch im Innenhof vorläufig festnehmen. Der Mann aus Darmstadt muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

