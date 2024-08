Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 20-Jähriger attackiert und bestohlen

Erbach (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (09.08.), gegen 20.00 Uhr, in der Königsberger Straße von einem Unbekannten vermutlich mit einem Schlagring geschlagen und seines Mobiltelefons bestohlen. Der 20-Jährige zog sich bei dem Angriff eine Verletzung zu und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Der Flüchtige soll blonde Haare haben und war mit einem Trikot von "Juventus Turin" bekleidet.

Die Kriminalpolizei Erbach (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell