Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: E-Roller aus Unibibliothek entwendet + Verkehrsunfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: E-Roller aus Unibibliothek entwendet

Unbekannte entwendeten am Mittwoch, 4. Dezember, aus der Universitätsbibliothek in der Deutschhausstraße einen E-Roller der Marke Axdia im Wert von etwa 400 Euro. Der Nutzer des Rollers stellte ihn gegen 21.50 Uhr im Vorraum ab, schloss ihn an und arretierte das Lenkradschloss. Zehn Minuten später war der Roller weg. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Opel touchiert

Auf einem Privatparkplatz in der Biegenstraße, der hinter dem Kopierladen neben der Hotelzufahrt liegt, touchierte ein unbekannter Autofahrer einen dort geparkten weißen Opel Insignia. Dadurch entstand am Donnerstag, 5. Dezember, zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen: Spiegelunfall auf der B236

Zeugen berichteten der Polizei von der auffälligen Fahrweise einer Golf-Fahrerin, die auf der B236 zwischen Battenberg und Münchhausen unter anderem zu weit links auf ihrer Spur fuhr, wodurch es am Donnerstag, 5. Dezember, gegen 20.40 Uhr, zu einem leichten Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen war. Die Golf-Fahrerin fuhr daraufhin weiter. Polizeibeamte auf der Leitstelle hielten telefonischen Kontakt zum Zeugen, so dass eine Polizeistreife den Golf letztlich anhalten und kontrollieren konnte. Die Beamten stellten am Fahrzeug einen etwa 750 Euro hohen Schaden fest, der zu den Zeugenaussagen passte. Auffälligkeiten bei der 77-jährigen Fahrerin gab es keine, ein Alkoholtest zeigte null Promille an. Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Fahrzeug, das durch den Unfall mutmaßlich beschädigt wurde. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen weißen VW Tiguan. Der Fahrer bzw. die Fahrerin sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Sprinter touchiert

In der Bahnhofstraße touchierte ein Unbekannter Autofahrer am Donnerstag, 28. November, beim Ausparken gegen 11.05 Uhr einen dort stehenden weißen Mercedes, wodurch an dem Sprinter ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtete der Unbekannte, der wahrscheinlich mit einem weißen Ducato unterwegs war. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen: Wer hat in diesem Zusammenhang einen weißen Fiat Ducato gesehen, der am Heck vermutlich beschädigt ist? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Marburg: Schaden am Golf

In der Straße In der Badestube kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem geparkten blauen VW Golf, wodurch an der linken Fahrzeugseite des Golf ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden entstand. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Samstag, 30. November, 22 Uhr, und Dienstag, 3. Dezember, 18.30 Uhr, unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

