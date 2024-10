Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 04./05.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb wurde erwischt

Am Freitagabend wurde ein 27-jähriger Mann aus Aurich dabei beobachtet, wie er in einem Verbrauchermarkt am Dreekamp Zigaretten in seine Jackentasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Er konnte von den aufmerksamen Mitarbeitern gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zudem wurde ihm durch den Verbrauchermarkt ein Hausverbot erteilt.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis Pkw-Anhänger gestohlen

Nach vorangegangenen Streitigkeiten entwendete ein 27-Jähriger aus Aurich am Freitagmittag im Weidenweg einen Pkw-Anhänger samt Ladung, brachte diesen aber später wieder zum Eigentümer zurück. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 27-Jährige den Anhänger mit einem Pkw abtransportiert hatte, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Auricher muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter nicht versichert

Am späten Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife in der Burgstraße einen 24-jährigen Mann aus Aurich, der dort mit einem E-Scooter unterwegs war. An dem Fahrzeug fehlte das Versicherungskennzeichen. Die Beamten stellten schließlich fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist, zudem konnte der 24-Jährige keinen Eigentumsnachweis über den E-Scooter erbringen, so dass dieser sichergestellt wurde. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell