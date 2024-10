Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Mittwoch/ Donnerstag, 02./.03.10.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Sachbeschädigung an Lichtzeichenanlage ( Ampel )

Am 02.10.2024, gegen 17.20 Uhr, wurde die Lichtzeichenanlage, Emder Straße 11, 26603 Aurich, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Dabei ist ein nicht unerheblicher Schaden entstanden und die Anlage war weiterhin kurzfristig ausgefallen. Zeugen werden gebeten sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor- Unfallzeugen gesucht

Am 02.10.2024, um 17.30 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Wohnwagengespann die Hauptwieke I, 26639 Wiesmoor in Fahrtrichtung Wilhelmsfehn. Hierbei kommt es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Am verunfallten Pkw entsteht Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter 04941/606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Altkreis Norden

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Friedhofskapelle

Unbekannte sind in Westerholt in eine Friedhofskapelle eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Esenser Straße und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Dienstag, 7 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ochtersum - Alkoholisiert Auto gefahren

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Donnerstag einen Autofahrer in Ochtersum. Der 22-jährige Mann aus Ochtersum befuhr gegen 1:30 Uhr mit seinem VW Polo den Schoolpad, als er durch die Beamten angehalten wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell