LPI-J: Wildunfall in Apolda

Apolda (ots) - Am 20.05.2024 wurde am Schloß in Apolda ein im Parkverbot parkendes Motorrad abgeschleppt. Hierbei handelte es sich um ein schwarz-grau-blaues Motorrad der Marke Hyosung, mit der Kfz-Kennzeichen PM. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

