Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradunfall im Begegnungsverkehr/Norderney - Feuer in Wohnung ausgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahrradunfall im Begegnungsverkehr

Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstag zusammengestoßen. Eine 69-jährige und eine 66-jährige Fahrradfahrerin waren gegen 16.20 Uhr auf der Greetsieler Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Durch die Berührung beider Fahrradlenker stürzten beide Frauen und verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Brandgeschehen

Norderney - Feuer in Wohnung ausgebrochen

Am Donnerstag hat es auf Norderney gebrannt. Gegen 15.20 Uhr brach in einer Wohnung in der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

