POL-MR: Amöneburg-Roßdorf: Scheibe zerstört

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vermutlich durch den Schuss aus einer Schreckschusspistole zerstörten Unbekannte am Mittwoch, 4. Dezember, die Scheibe an einer Haltestelle in der Lindenstraße. Zeugen sahen gegen 22.55 Uhr ein Auto neben der Haltestelle und hörten ein Geräusch, woraufhin die Scheibe zerbarst. Das Auto fuhr daraufhin weg, näheres dazu ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

