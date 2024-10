Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Eine positive Bilanz zieht die Polizei im Zusammenhang mit Kundgebungen am Samstag in Ulm

Ulm (ots)

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und der Versammlungen zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Ulm umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch.

Anlässlich einer Veranstaltung der Partei Alternative für Deutschland an diesem Wochenende fanden am Samstagvormittag mehrere Kundgebungen in der Ulmer Innenstadt und an der Donauhalle statt. Zum Schutz der Veranstaltung sowie dem reibungslosen Ablauf der Kundgebungen waren zu Spitzenzeiten Polizeikräfte im mittleren dreistelligen Bereich im Einsatz. Das Polizeipräsidium Ulm wurde hierbei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie von weiteren Polizeipräsidien aus dem Land Baden-Württemberg unterstützt. Dabei waren auch ein Polizeiboot sowie die Reiterstaffel im Einsatz. Die zwei Aufzüge sowie die Kundgebungen verliefen hierbei friedlich. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es lediglich zu zwei Verstößen nach dem Versammlungsgesetz. Hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Das von der Polizei im Vorfeld gewählte Sicherheitskonzept hat sich hierbei bisher bewährt. Die Teilnehmerzahl an den Kundgebungen sowie den Aufzügen lag nach Schätzungen der Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei bedankt sich bei allen Versammlungsteilnehmern für ihr friedliches und kooperatives Verhalten heute in Ulm.

