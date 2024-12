Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschendiebe in der Innenstadt

Polizei gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Samstagmittag (30.11.) auf den Inhalt zweier Frauenhandtaschen abgesehen. In einem Laden in der Ludwigstraße entwendeten zwischen 12.30 und 12.45 Uhr zwei Täterinnen die Geldbörse aus einer Handtasche.

Beide Täterinnen werden als kräftig beschrieben. Eine von Ihnen trug eine graue Mütze, einen rosa Schal, einen graublauen Mantel, eine schwarze Hose sowie weiße Schuhe. Zudem führte sie eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die andere trug eine rosa Mütze, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Kurz darauf meldete eine weitere Frau den Diebstahl ihres Geldbeutels in der Schuchardstraße. Zwischen 12.56 und 13.15 Uhr griffen ihr Unbekannte in ihre Handtasche und entfernten sich danach unbemerkt.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell