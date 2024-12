Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl durch Umarmung

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (1.12.) entwendeten zwei bislang unbekannte Täter die Wertsachen eines 31-jährigen Mannes. Das Duo hatte den Mann gegen 4.00 Uhr an der Haltestelle "Schloss" in ein Gespräch verwickelt. Hierbei schlug einer der beiden den 31-Jährigen zuerst ins Gesicht woraufhin ihn der andere mehrfach umarmte. Als sich beide Männer entfernt hatten, stellte der Seeheimer den Verlust seines Geldbeutels, sowie seines Handys und der Kopfhörer fest.

Die Täter werden auf 21 bis 25 Jahre alt geschätzt, sowie zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß. Laut Zeugenaussagen sprachen sie beide fließendes Hochdeutsch und hatten einen leichten Teint.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell