Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Fahrzeuge und Hauswände mit Farbe beschmiert/39-Jähriger festgenommen

Michelstadt (ots)

Weil er in Verdacht steht mehrere geparkte Fahrzeuge und Hauswände in der Frankfurter Straße und der Bahnhofstraße mit schwarzer Farbe beschmiert zu haben, muss sich ein 39 Jahre alter Mann nun strafrechtlich verantworten.

Der 39-Jährige wurde am Samstagabend (30.11.), gegen 21.00 Uhr, von Anwohnern auf frischer Tat ertappt, als er ein Haus in der Frankfurter Straße mit Farbe ansprühte. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hielten den Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Verdächtigen mit auf die Wache. Insgesamt werden ihm nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Sachbeschädigungen an Autos sowie zwei Taten an Hauswänden vorgeworfen. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der 39-Jährige mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigungen.

