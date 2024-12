Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 28-Jähriger an Wohnungstür attackiert und bestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Samstag (30.11.), gegen 2.00 Uhr, an seiner Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Cranachstraße von mehreren Unbekannten zunächst mit einer Schusswaffe bedroht, geschlagen und anschließend bestohlen. Die mindestens fünf Kriminellen erbeuteten eine hochwertige Armbanduhr, Bekleidung und zwei Mobiltelefone. Der 28-Jährige zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und musste medizinisch versorgt werden. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort. Einer der Flüchtigen hat einen Dreitage-Bart und trug eine schwarze Kappe, zwei weitere Männer waren mit Sturmhauben maskiert. Zu den übrigen Personen liegen keine Beschreibungen vor.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell