POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: 76-Jährige nach Sturz schwer verletzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Lügde - Wie berichtet, wurde in der Nacht auf Mittwoch, 16.10.2024, ein Geldautomat einer Bankfiliale an der Mittlere Straße in Lügde gesprengt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 benennen weitere Details. Nach dem aktuellen Kenntnisstand machten die flüchtigen Täter Beute in bislang noch unbekannter Höhe. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er das Fluchtfahrzeug nach ...

mehr