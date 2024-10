POL-BI: Nachtrag zu: Geldautomatensprengung in Lügde

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 15.10.2024, erließ ein Haftrichter Hauptverhandlungshaft für einen 29-jährigen Ladendieb ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte einen Tag zuvor versucht fünf hochwertige Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu stehlen. Gegen 19:15 Uhr am Montag betrat der vermeintliche Kunde ein Geschäft an der Bahnhofstraße, Höhe Stresemannstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete, dass der 29-Jährige mit zwei ...

mehr