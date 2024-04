POL-HAM: Nach Ladendiebstahl im Allee-Center: 30-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Uentrop (ots) - In der Zeit von 8.55 Uhr bis 18.50 Uhr hat ein Unbekannter am Donnerstag, 25. April, einen geparkten Audi an der Jägerallee touchiert und beschädigt. Das Auto stand in Fahrtrichtung Westen am rechten Fahrbahnrand. Der Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro befindet sich auf der linken Fahrzeugseite. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter ...

