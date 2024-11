Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülleimer ein Brand gesetzt

Hückelhoven (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montag (18. November), gegen 21.15 Uhr, eine männliche Person vor einer Mülltonne an der Braunstraße. Er konnte sehen, dass der Mann einen unbekannten Gegenstand erst in Brand setzte und diesen dann in einen Abfallbehälter warf. Kurz darauf geriet die Mülltonne in Brand und die Person entfernte sich. Der Mann war zirka 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er hatte blonde Haare, war sehr dünn und hatte ein eingefallenes Gesicht. Da der Abfalleimer aus Metall bestand, entstand kein weiterer Sachschaden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten oder kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

