Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Montag, 18. November, stieg ein 29-jähriger Mann aus Tunesien in einen Lkw, der an der Straße Am Birnbaum stand. Er versuchte offenbar aus einer Arbeitstasche Geld zu entwenden. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte dies und hielt den Mann fest. Dieser wehrte sich und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die hinzugerufene Polizei nahm die Personalien des Tatverdächtigen auf und fertigte eine Anzeige gegen ihn.

