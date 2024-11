POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz-Gerderath (ots) - Gegen 02.25 Uhr wurden Anwohner eines an der Friedhofstraße gelegenen Hauses am Sonntagmorgen (17. November) auf ein lautes Geräusch aufmerksam. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass Einbrecher mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen und aus einem Schrank eine Geldbörse mit Bargeld entwendet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr