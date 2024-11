Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind durch Fahrradfahrer angefahren/ Verursacher und Zeugen gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Auf der Straße Holzgraben ereignete sich am 18. November (Montag), gegen 16 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriger Junge verletzt wurde. Er war zu Fuß auf dem Heimweg von der Schule. Als er durch den Ausgang des Schulgeländes an der Straße Holzgraben trat, wurde er von einem Radfahrer erfasst, der für ihn von links aus Richtung Kirche kommend in Richtung Roermonder Straße auf dem Gehweg fuhr. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich blutende Verletzungen zu. Der Mann auf dem Fahrrad hielt an und fragte ihn, ob alles gut wäre. Anschließend fuhr er in Richtung Roermonder Straße davon. Eine Frau bemerkte das verletzte Kind und begleitete es nach Hause. In Begleitung eines Elternteils wurde der Junge ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Fahrradfahrer war etwa 20 Jahre alt. Er sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich zur Klärung des Geschehens beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell