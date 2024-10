Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr, kam es zwischen zwei Radfahrern an der Kreuzung Gasthauskanal/Dieckhausstraße/Grader Weg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines rot/schwarzen Fahrrades befuhr den Gasthauskanal in Richtung Graderweg. Dabei kollidierte er mit einer 10-jährigen Radfahrerin, die den Grader Weg von der Dieckhaustraße kommend, in Richtung Hümmlinger Weg überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen und verletzte sich licht. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

